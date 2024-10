Reggina-Frosinone, Inzaghi: ‘Complimenti a loro. Non ci demoralizziamo’

Se doveva arrivare un verdetto, è stato chiaro: la Reggina ad oggi non è all’altezza del Frosinone. Nella sfida diretta in vetta alla classifica, davanti ai 15 mila del Granillo, gli ospiti si impongono in modo netto per 3 a 0. Dopo una buona prima mezz’ora, gli amaranto regalano agli ospiti il gol del vantaggio (in rete Mulattieri), nella ripresa solo Frosinone in campo.

Leggi anche

Le parole di mister Inzaghi al termine della gara.

“Il Frosinone è stato più bravo di noi, conoscevo le insidie di questa gara, ha giocatori di esperienza e lavora da anni con questo allenatore. Si torna subito in campo per fortuna, questa sconfitta non ci deve ridimensionare. Nei primi 30 minuti la gara è stata equilibrata, poi il loro primo gol ci ha tagliato le gambe. Noi dobbiamo continuare a crescere come abbiamo fatto sino a oggi anche attraverso gli errori. Santander? Ha un problema al ginocchio, speriamo di averlo con noi domenica. Menez penso che non sia niente di grave, cercheremo di recuperare energie per la gara di Como. Abbiamo una classifica straordinaria con tre punti sulla terza. Guardiamo con entusiasmo al futuro nonostante la sconfitta di oggi. Complimenti al Frosinone, noi stiamo facendo qualcosa di fantastico e una battuta d’arresto ci può stare”.