Reggina-Frosinone: è partita la prevendita, confermata la riduzione dei prezzi

E’ attiva la prevenditaper l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Frosinone, in programma sabato 25 settembre alle ore 16:15 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la sesta giornata del campionato di serie BKT.

Anche in questa occasione, così come già successo contro la Spal, il club ha deciso di andare incontro alle esigenze dei tifosi amaranto, applicando una riduzione dei prezzi.

Oltre alla biglietteria dello Store di Piazza Duomo, sarà attivo il punto vendita presso Largo Botteghelle (Lato Monte PalaBotteghelle). Sarà inoltre possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia: un ulteriore passo, verso una componente importantissima della nostra storia ultracentenaria. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Orari Biglietteria Store Piazza Duomo: martedì 21 settembre dalle ore 17:00 alle ore 20:00, mercoledì 22 settembre,

giovedì 23 settembre, venerdì 24 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, sabato 25 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Orari punto vendita Largo Botteghelle: martedì 21 settembre dalle ore 15:00 alle ore 20:00, mercoledì 22 settembre

giovedì 23 settembre, venerdì 24 settembre dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (no stop); sabato 25 settembre dalle ore 8:00 alle ore 16:15.