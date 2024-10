Reggina-Frosinone: la probabile formazione amaranto. Qualche dubbio per Inzaghi

Tre partite in una settimana e tutte abbastanza impegnative per la Reggina. Mister Inzaghi ha dichiarato di voler fare alcuni cambi, ma lo avrebbe deciso se per la seconda o la terza gara, dopo aver parlato con quei calciatori apparsi ai suoi occhi un pò stanchi. Tutto fa pensare che la grande sfida con la capolista Frosinone, proverà a giocarsela almeno inizialmente con quell’undici che ultimamente offre le migliori garanzie, qualche dubbio potrebbe riguardare per esempio la corsia di sinistra, dove un calciatore con maggiore propensione alla fase difensiva potrebbe bloccare la qualità del gioco degli avversari, che spesso si sviluppa in quella zona di campo. Attenzione ai diffidati Gagliolo, Pierozzi e Fabbian, al prossimo giallo sarà squalifica.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Colombi, Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara (Giraudo); Fabbian, Majer, Hernani, Canotto, Menez, Rivas. All. Inzaghi