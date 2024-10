Reggina, per il futuro si punta al passato. Nuova società con Gabriele Martino DS?

Tutto in pochi giorni. L’assemblea dei soci, la decisione della P&P di vendere le proprie quote, le dimissioni del presidente Praticò. Approfittando anche della pausa in campionato per la Reggina, in queste ore non si parla d’altro in città. Oggi sul quotidiano nazionale Gazzetta dello Sport una indiscrezione riguardo il futuro della società amaranto con un possibile ritorno al passato:

“La stagione 2018-19 della Reggina 1914, la quarta sotto la gestione Praticò, non è nata sotto una buona stella. Sfrattata dal Sant’Agata, il Granillo tornato agibile dopo 4 gare in campo neutro, la grana fidejussione, i contributi ai tesserati non versati e una situazione finanziaria al tracollo con le annunciate dimissioni da presidente di Mimmo Praticò alla prossima assemblea del CdA.

Alcuni soci di minoranza vorrebbero rilevare il club con la ricapitalizzazione di circa 100 mila euro, senza accollarsi i debiti che superano i 600.000 euro, e programmare la Serie B in 2 anni con l’ex Gabriele Martino nuovo d.s. Caos totale”.