Reggina, G.Praticò: ‘Bianchimano ha molte richieste ma.. Su Armeno e La Camera…’

Tra i tanti argomenti toccati da Giuseppe Praticò, Amministratore Delegato della Reggina 1914, intervenuto alla trasmissione Fuorigioco, in onda su RTV, anche quelli riguardanti il calciomercato, già avviato dalla società ed in piena evoluzione.

Su Andrea Bianchimano: ”Andrea è un ragazzo che ha migliorato molto la sua tecnica nel corso della sua esperienza a Reggio Calabria. Per lui ci sono molte richieste: il mio consiglio, tuttavia, è quello di dare continuità al suo percorso di crescita non andando via adesso. Per noi, certamente, è imprescindibile e, qualora si manifestasse per lui l’opportunità di spiccare il volo verso categorie superiori, non ostacoleremo la sua ascesa. Con Armeno i discorsi sono ben avviati, mentre per quello che riguarda La Camera la situazione è più complessa.

Di Livio? Faremo delle valutazioni opportune in sede di mercato con la società detentrice del cartellino”.