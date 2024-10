Reggina, G.Praticò: “Società non fallirà. Gabriele Martino scorretto”

La Reggina non fallirà. La rassicurazione arriva direttamente dal club amaranto, attraverso le parole del dirigente Giuseppe Praticò. La richiesta di pignoramento da parte dell’avvocato Grassani l’ultima vicenda che ha scatenato timori e rumors, stoppate da Praticò: “La società ha incontrato oggi l’avvocato Grassani per cercare di risolvere il caso nel modo migliore. Non ho dubbi sotto questo aspetto, in quanto da ambo le parti c’è la volontà di chiudere la vicenda senza strascichi”, ha assicurato il dirigente amaranto ai colleghi di Tuttoreggina.com.

Grassani, legato da 4 anni di contratto alla Reggina (“contratto lungo come quello di Gabriele Martino, che ci consigliò il suo ingaggio” specifica Praticò) non avanza una richiesta di 100 mila euro ma una cifra inferiore. Sull’ex d.s. amaranto Praticò non usa mezze parole: “La cosa strana invece è che l’ex d.s. Martino aveva annunciato qualcosa di verosimile in maniera pubblica, anche se non lo ha dichiarato, e non mi è parsa un’uscita professionalmente corretta da parte di un ex tesserato”.