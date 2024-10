Reggina, G. Praticò su squadre B, allenatore, DS e Fortunato Martino

di Michele Favano – Le dichiarazioni di Billy Costacurta, sub commissario della FIGC, riguardo l’inserimento nel campionato di serie C delle squadre B, ha creato moltissime reazioni e qualche perplessità, in parte attutite dalle precisazioni arrivate dopo poco dal presidente della Lega Pro Gravina, il quale, ha parlato di introduzione delle possibilità novità a partire dalla stagione 2019-2020, mentre da quella che verrà solo in caso di vuoti, ribadendo, inoltre che non vi sarà alcuna abolizione dei ripescaggi.

Argomento complesso e non ancora definito nei termini e nelle modalità, per questo ancora ingiudicabile, così come ci ha dichiarato il dirigente della Reggina Giuseppe Praticò:

“Partiamo dal presupposto che non sono contro le secondo squadre, è un modello funziona e viene utilizzato nei grandi campionati europei, ritengo possa avere la stessa utilità anche in Italia.

Detto questo, è evidente che un vantaggio certo lo traggono le società di serie A che non hanno più l’esigenza di mandare in giro i propri giovani per farli giocare e gli stessi calciatori che trovano spazio, da capire quello che invece potrà essere la ripercussione sulle società di serie C.

Altrettanto importante è comprendere i criteri di partecipazione ai campionati, ovvero situazioni di classifica, limiti di età, parametri di contributo se al pari delle altre società. Insomma attendiamo di capire meglio prima di esprimere qualsiasi giudizio”.

Parlando invece di Reggina, quando le prime novità sull’allenatore?

“Ci sarà un incontro tra il DS Taibi e mister Maurizi per la metà di maggio e questo è il primo passaggio. Dopo l’incontro si faranno le successive valutazioni. Oggi non è possibile azzardare né ipotesi, né percentuali riguardo una possibile permanenza del tecnico romano, di sicuro è una persona che stimo molto e sono legato a lui da una forte amicizia”.

L’arrivo di Belardi invece è un dato certo…

“Con Emanuele Belardi c’è una vecchia amicizia, un ottimo rapporto, la Reggina rappresenta un forte richiamo per chi ha indossato questa maglia e Belardi è uno di questi. Abbiamo chiacchierato a lungo con lui e i confronti hanno spesso trovato punti di convergenza, vedremo quello che succederà. Ma fatemi fare una precisazione. La società, pur scegliendo come nel caso di Taibi un calciatore dal passato in amaranto, non intende far fare passerelle o altro, qui si punta sulla competenza, la voglia di fare, le motivazioni, ogni scelta si basa su tutti questi aspetti.”

Hai letto l’intervista che ci ha rilasciato Fortunato Martino?

Assolutamente si e mi ha fatto molto piacere. Con Fortunato c’è un rapporto di amicizia solido e datato, sicuramente ho apprezzato le dichiarazioni che ha rilasciato a voi di City Now Sport, la sua disponibilità e l’apertura dimostrata nei nostri confronti è totalmente ricambiata”.