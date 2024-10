Reggina-GallicoCatona, parola ai giornalisti

di Domenico Suraci – Quella del “Lo Presti” è stata una sgambata per gli amaranto. Il parere dei colleghi giornalisti rivela un cauto ottimismo.

Franco Pellicanò, segue la preparazione della Reggina per la Gazzetta dello Sport -“Dopo venti giorni sarebbe azzardato spendere un giudizio sulla squadra che si trova al 60%, c’è un mese davanti, ci sono diversi giocatori arrivati in ritardo. E’ importante capire i concetti di gioco che la squadra riesce ad esprimere, che è quella di mister Cevoli che opta per il 4-3-3. Ci sono degli under interessanti che devono essere guidati bene dagli over. Molti potrebbero “subire” questo salto di categoria. Bisogna essere ottimisti e fiduciosi.”

Giuseppe Calabrò della Gazzetta del Sud – “Mister Cevoli non poteva pretendere di più dalla propria squadra, un buon test, in vista del match di Coppa Italia. Buona prova di Tulissi e di Petermann. Una squadra rinnovata completamente, buona affluenza qui al “Lo Presti”. Buona la prestazione del Gallico Catona, un bel pomeriggio di sport.”

Ugo La Camera de “Il reggino.it”- “Un modo per vedere la squadra in città, un test per vedere tutti all’opera. MI è piaciuto Conson,Tulissi,Ungaro. Mi è piaciuto Ciavittini, Curto, la squadra è molto giovane, anche Confente ha buone prospettive.”

Giovanni Cimino di Tuttoreggina.com – “Bisogna lavorare molto, le scelte sono state fatte, vedremo durante le gare ufficiali cosa accadrà. Tulissi ed Emmausso sono entrati in condizione e possono fare la differenza ad inizio campionato.”

Fonte foto: pagina FB del Gallico Catona