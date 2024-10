Reggina – Gallo, a chi era rivolto quel tweet? I tifosi sono preoccupati

Immaginava un inizio diverso il presidente Luca Gallo, su questo non vi è alcun dubbio. Risuonano ancora forti quelle dichiarazioni rilasciate il giorno della sua presentazione quando il massimo dirigente parlava di ambizioni, obiettivi da raggiungere subito e senza una programmazione nel tempo, di quel desiderio di vedere in campo una squadra arrogante e presuntuosa.

E’ passato qualche mese da allora ed i risultati ottenuti fino al momento, sono esattamente opposti a quelli che si voleva. Il percorso sportivo ha viaggiato su binari contrari rispetto a tutti gli impegni presi dalla società e puntualmente mantenuti (marchio, rientro al S. Agata, manto erboso del Granillo, risanamento della situazione debitoria e tanto altro). Non è bastato cambiare tecnico, portare in amaranto giocatori di categoria superiore, riportare tantissima gente allo stadio a sostegno della squadra.

L’era Drago sta segnando il momento più opaco della stagione. Complici i punti di penalizzazione, ma combacianti con un pauroso calo di rendimento e risultati, la Reggina è scivolata fuori dalla zona play off, con la preoccupazione che il distacco possa aumentare in virtù di quello che sarà il prossimo turno in cui la squadra osserverà un turno di riposo.

Che succede? Se lo chiedono tutti, compreso i protagonisti. La soluzione va ricercata all’interno, perché anche a Pagani, contro gli ultimi della classe, l’approccio al match è stato ancora una volta deleterio. E che non si dica come ha fatto Drago che l’espulsione di Baclet ne abbia condizionato la prestazione, perché proprio fino a quel momento si era visto il peggio.

Sta per perdere la pazienza anche il presidente Gallo e quel tweet di poche righe ne testimonia il suo stato d’animo. Quando dice che sta per stancarsi, anzi che si è già stancato, a chi si rivolge? Verso il DS Taibi, il tecnico Drago, la squadra? Probabilmente verso tutte e tre le componenti. Dichiarazioni che hanno creato preoccupazione ed allarme tra i tifosi che, questo timore che Luca Gallo possa mostrare segnali di insofferenza in caso di mancanza di risultati, se lo erano già posto come dubbio.

