Reggina, il messaggio di Gallo al DG Gianni ed al DS Taibi: voglio vincere

Puntuale e secondo programma, il presidente Gallo è arrivato a Reggio Calabria. Tanti gli argomenti sul tavolo della discussione, tra la scelta del nuovo allenatore e gli assetti per quello che riguarda l’organigramma societario.

Il confronto con il DG Andrea Gianni e il DS Massimo Taibi, partirà dall’analisi della stagione che da poco si è conclusa, valutazioni su quanto fatto e soprattutto sugli errori commessi che serviranno da esperienza. Il massimo dirigente, nuovo nel mondo del calcio, ha imparato molto in questi quattro mesi e ben impressa nella nostra mente è quella dichiarazioni rilasciata in occasione dell’esonero di Drago ed il ritorno di Cevoli, in cui Luca Gallo affermava di aver certamente fatto degli errori nei suoi percorsi professionali, quindi anche con la Reggina, ma allo stesso tempo si riconosceva il merito di non averli mai ripetuti per una seconda volta.

Lui vuole vincere, non lo ha mai nascosto, lo sanno i suoi interlocutori e non sarà necessario spendere o meglio sperperare denaro per arrivare all’obiettivo, sarà di fondamentale importanza, invece, operare verso la giusta direzione e per tempo. La parte tecnica sembra avere le idee chiare su come e dove intervenire, semmai le problematiche più importanti riguarderanno l’eventuale distacco da quei calciatori che non hanno reso per come si pensava, ma legati a livello contrattuale ed anche in maniera importante.

E qui dovrà intervenire l’abilità del DG Gianni insieme a quella del DS Taibi. C’è comunque una buona base di organico, al quale vanno inseriti altri elementi e non saranno pochi, a rinforzarne tutti i reparti. Siamo ancora al 21 di maggio ed il tempo a disposizione c’è, vedremo a partire dalla scelta del tecnico quali saranno le strategie.

Leggi anche