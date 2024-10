Reggina: obiettivo allenatore, i profili sono due

Sarà questa la settimana in cui i dirigenti della Reggina si incontreranno per fare il punto della situazione. C’è da costruire la squadra del prossimo campionato, ma prima di farlo è necessario risolvere la questione conduzione tecnica. Con Cevoli assai probabile si chiuda con una stretta di mano. Il lavoro dell’allenatore sammarinese è stato apprezzato prima e dopo, ma i profili che si vanno a ricercare sono altri, sollecitati dalle richieste del presidente Gallo che ai suoi più stretti collaboratori ha chiesto solo una cosa per la prossima stagione: vincere.

Nomi ne sono stati fatti diversi e per ognuno c’è un fondo di verità, ma la cerchia negli ultimi giorni si è ristretta.

Braglia firmerà con il Cosenza, Serse Cosmi pare non rientri tra i preferiti, grandissima stima ed attenzione è rivolta invece verso Stefano Colantuono e Mimmo Toscano.

Allenatori che non hanno bisogno di presentazioni e che sarebbero davvero, qualunque sia la scelta finale, l’elemento in più per una squadra che punta al salto di categoria. Esperienza, vittorie e grandi capacità per il primo, competenza, conoscenza del campionato (sa come si vince) e del territorio, per il secondo. Le prossime settimane saranno decisive per la scelta dell’uno o dell’altro.

