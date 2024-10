Reggina, il primo obiettivo un difensore già contattato a gennaio

Da sciogliere nei prossimi giorni il nodo allenatore, nel frattempo vengono fuori anche i primi nomi per quello che riguarda il potenziamento dell’organico. Ci saranno interventi in ogni reparto, da capire quello che succederà anche con quei calciatori attualmente sotto contratto. Intanto TuttoC.com ripropone una idea per la difesa, riguardo un ex amaranto già contattato nello scorso gennaio ed un accordo non raggiunto solo per motivi familiari ben spiegati dallo stesso protagonista.

Secondo il sito specializzato in calciomercato, quindi, sarebbe il difensore Ciccio Cosenza, classe 86, l’obiettivo numero uno per la retroguardia, attualmente in forza al Lecce ma pronto per il ritorno a Reggio.

