Reggina: la posizione di ogni singolo giocatore tra scadenze, fine prestito e biennali

Allenatori e calciatori vanno in vacanza, chi non si ferma mai è il gruppo dirigenziale, in modo particolare quel settore con competenze tecniche al quale spetta la costruzione della squadra per la prossima stagione. E non dovrà essere una squadra qualunque, perchè secondo quelle che sono le ambizioni del presidente Gallo, l’obiettivo è la promozione diretta, in mezzo ad una concorrenza incredibile che fa pensare ad un campionato di C come una vera e propria B2.

“Proviamo ad arrivare in serie B da subito attraverso i play off, qualora non dovessimo riuscirci, avremo già una buona ossatura per la prossima stagione”. Queste le dichiarazioni più volte ribadite dal DS Taibi ed a proposito di questo facciamo un’analisi dell’attuale organico tra prestiti, giocatori in scadenza e quelli contrattizzati anche per le prossime stagioni.

Saluteranno la comitiva amaranto per scadenza di prestito l’estremo difensore Confente ed insieme a lui anche Vidowsek, Pogliano, Seminara, Solini, Franchini., Tulissi, Tassi, Martiniello e Procopio.

Dovrebbero chiudere la loro esperienza in amaranto per scadenza di contratto i vari Licastro, Maritato e Sandomenico.

Sotto contratto invece Conson, Redolfi, Marino, Salandria, Ungaro, Strambelli, De Falco, Bellomo, Ciavattini, Doumbia, Baclet, Farroni, Gasparetto, Zibert e Kirwan (per quest’ultimo rinnovo automatico legato alle presenze).

Chiaramente essere contrattizzati non significa necessariamente far parte del progetto tecnico anche per il prossimo campionato.

