Reggina, Luca Gallo: ‘Ho bisogno di qualcuno di fiducia e competenza’

"Mi sono assunto l’onere di far riprendere l’orgoglio di essere tifoso della Reggina. La mia prima volta? Volutamente quell’evento è stato costruito in quel modo"

Torniamo all’intervista realizzata dal collega Antonello Placanica direttore di Forza Reggina, al presidente Luca Gallo, per riprendere un altro passaggio assai interessante, dove il massimo dirigente spiega quell’arrivo in pompa magna e la necessità di trovare un dirigente che possa affiancarlo capace e competente:

Leggi anche

Quella presentazione ha un perchè

“Ricordo bene la prostrazione dei tifosi e della città quando sono venuto per la prima volta. Volutamente quell’evento è stato costruito in quel modo, per catalizzare l’attenzione. Mi sono assunto l’onere di far riprendere l’orgoglio di essere tifoso della Reggina, sono stato presente, ci ho messo passione per trasmettere l’identità, impegno economico, la mia immagine.

Sono un presidente vecchio stampo, che però mette i soldi del suo patrimonio. Per me la Reggina non vince o perde semplicemente, ma è una cosa molto più profonda, sia dal punto di vista morale che economico, che arriva a mettere a repentaglio la mia esistenza. Il modus operandi della società, quello gestionale, non quello sportivo, dipende da me. Non c’è un passaggio, una spesa, anche la più irrisoria, nelle mie aziende che non venga autorizzato da me”.

Leggi anche

La figura dirigenziale che manca

“Io sto a Roma ed ho bisogno di qualcuno di fiducia e competenza che stia qui, ma non riesco a trovarle nella stessa persona. Nell’immediato è il caso che la segua io direttamente”.