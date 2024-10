Reggina, Gallo: ‘Cercheremo i migliori giocatori della categoria’

"Dovremo essere indicati come la squadra favorita per la vittoria del campionato"

In attesa di poter annunciare il nuovo allenatore, del quale il presidente Gallo ne ha già tracciato l’identikit: “Un allenatore che conosce bene la categoria, che possibilmente l’ha già vinta e non soltanto una volta, senza commettere l’errore che abbiamo fatto per Drago. A brevissimo saprete chi sarà, non so il giorno preciso, se all’inizio della settimana entrante, ma a breve”.

Un altro passaggio molto interessante, sempre su Gazzetta del Sud, lo ha fatto riguardo la campagna acquisti e quindi i calciatori da individuare per il potenziamento dell’organico: “Giocatori di categoria, cercheremo i migliori per ogni settore, una bella squadra competitiva è nei nostri piani. La Reggina dovrà partire il prossimo campionato per vincere. Vareremo una compagine che all’unanimità dovrà essere indicata come favorita, sennò sarà un sommo dispiacere”.

