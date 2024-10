Reggina: Mimmo Toscano prima scelta, ma non unico candidato

Week end tutt’altro che di riposo per il DS Massimo Taibi. Incontri e confronti tra coloro che sono stati individuati come possibili nuovi allenatori della Reggina. Mimmo Toscano è in cima alla lista dei desideri, il profilo che la società cerca per ammissione anche del presidente Luca Gallo, riconduce alla sua figura, ma è chiaro che in queste circostanze nessuna altra pista viene esclusa (Colantuono).

Dopo i confronti vi saranno le valutazioni che il responsabile dell’area tecnica dovrà fare insieme appunto al massimo dirigente ma anche con il DG Andrea Gianni. Una situazione che dovrebbe sbloccarsi nei primi giorni della prossima settimana qualunque sia stata la scelta.

L’annuncio del nuovo allenatore aprirà poi in maniera ufficiale la programmazione della nuova stagione, tra individuazione dei calciatori da portare in amaranto, definizione della sede dei ritiro e apertura della campagna abbonamenti.

