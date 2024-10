Reggina: un’altra promessa mantenuta dal presidente Gallo. Quasi pronti

Tempo addietro, attraverso le pagine del nostro giornale, abbiamo pubblicato un lungo elenco di quanto prodotto dal presidente Gallo dal suo insediamento alla guida della società Reggina.

Erano passati appena due mesi, adesso siamo a quattro abbondanti e nel frattempo altre cose sono state realizzate. Il campionato si è concluso, questa volta non secondo le aspettative del presidente che sognava una clamorosa promozione in serie B attraverso i play off, ma per molto altro si è proceduto in maniera spedita.

Inaugurato per esempio lo store davanti a migliaia di tifosi e qualche giorno addietro, attraverso il bando indetto dalla curatela, ci si è nuovamente impossessati del centro sportivo S. Agata.

E per la prima settimana di giugno è prevista l’inaugurazione della nuova sede. Luca Gallo, pur riportando la Reggina al S. Agata, ha voluto che il riferimento societario più importante fosse al centro della città, per una questione di prestigio ma anche per essere più alla portata dei tifosi. Non c’è una data esatta riguardo l’apertura ufficiale, anche se il DG Andrea Gianni, il 21 maggio, ospite di Momenti Amaranto, ha parlato di circa due settimane ancora prima dell’apertura.

