Reggina-Lecce: l’incitamento del presidente Luca Gallo attraverso twitter

Alla vigilia della delicata sfida contro il Lecce, la Reggina si prepara con grande attenzione sotto le direttive di mister Baroni. Due i volti nuovi rappresentati dall’esterno offensivo Micovschi ed il portiere Nicolas e sicuramente non ci saranno altre novità di mercato o comunque giocatori utilizzabili.

Presente il presidente Luca Gallo

Da ieri è in città il presidente Luca Gallo il quale ha voluto far sentire la propria presenza ed il supporto ai suoi ragazzi ed ha postato una foto sul suo profilo twitter, mentre osserva il lavoro in campo della squadra con una frase di incitamento: “Rifinitura in vista della gara con il Lecce. Forza ragazzi“.