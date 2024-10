Reggina: le emozioni di Garufo espresse in un post su facebook

Mister promozioni, ovvero Desiderio Garufo, da giocatore in prova è diventato uno degli elementi più importanti per mister Toscano. Domenica ha fornito l’assist per il gol di Corazza, subito dopo è dovuto uscire per infortunio che si spera non sia preoccupante. Ma quante emozioni al momento della sostituzione che il giocatore esprime attraverso il proprio profilo facebook:

“Domenica al momento della sostituzione , ho provato una delle emozioni più forti della mia carriera .

Vedere 12 mila persone che ti vogliono bene, è nato un grande legame tra noi e voi Grazie Di cuore ai miei tifosi della Reggina 1914 .

Ps : Domenica curva da paura siete stati fantastici.

Grazie per l’affetto

Desiderio ??❤️⚽️??

