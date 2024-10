Reggina: Garufo ancora in prova, mentre i due reggini lavorano in sede

La Reggina ha iniziato la sua preparazione al S. Agata, conclusasi con l’allenamento congiunto di ieri con una Rappresentativa Locale. Rispetto a quanto si ipotizzava inizialmente, la società, di comune accordo con il tecnico Toscano, ha deciso di effettuare la seconda parte lontano dalla città e più precisamente a Cascia in Umbria.

Il percorso prevede duro lavoro, approfondimenti tecnici e tattici e si protrarrà fino al triangolare di Salerno in programma il prossimo primo di agosto insieme appunto a Salernitana e Bari. Poi il rientro in città in attesa della Coppa Italia il 4 di agosto e la presentazione ufficiale in Piazza Duomo fissata per giorno 9.

Il gruppo è partito questa mattina con le novità che vi abbiamo già raccontato e che riguardano le eccellenti esclusioni dei vari Baclet, Strambelli e De Falco, ai quali si aggiungono Ungaro e Petermann. Nonostante sia un giocatore in uscita, anche per il numero limitato di difensori a disposizione, il tecnico ha deciso di aggregare invece Redolfi, mentre a Garufo ha concesso un’altra settimana di prova.

Non è stata la stessa cosa per i reggini Maesano e Condemi, che rimarranno ad allenarsi al centro sportivo S. Agata insieme a tutti gli altri in attesa di capire quello che sarà del loro futuro.

