Reggina: le valutazioni di Inzaghi anche in difesa e non per scelta tecnica

La Reggina si prepara a tornare al Granillo dove fino ad oggi ha conquistato ben quattro successi su altrettate gare giocate, mettendo a segno tredici reti senza mai subirne. Spera di rialzare la testa dopo lo stop di Parma che ha lasciato qualche strascico anche sul piano fisico. Secondo quanto scrive infatti la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero da valutare le condizioni fisiche di Gagliolo non al meglio, il difensore che per rendimento è certamente tra i migliori di questo inizio stagione.

Possibili novità con il Perugia

“In casa Reggina bisognerà valutare le condizioni del difensore Gagliolo, che martedì non si è allenato vedendo dalla panchina la partitella che ha fatto svolgere Inzaghi, così come sarà difficile il recupero di Santander. Per cancellare la terza sconfitta di Parma e ritrovare la vittoria, il tecnico piacentino da quanto visto nel test in famiglia è intenzionato a cambiare qualcosa nella linea mediana con il solo Majer sicuro titolare. Per gli altri due posti ballottaggio, oltre al recuperato Obi, tra Hernani, Crisetig, Fabbian e Liotti. In difesa è pronto Camporese“.