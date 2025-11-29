City Now

Reggina-Gela: i convocati amaranto. Subito Bevilacqua, c’è anche un giovanissimo

Due squalificati, due indisponibili e tre fuori per scelta

29 Novembre 2025 - 16:40 | Comunicato

Simone Lanzillotta

Sono 21 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Gela Calcio:

Portieri: Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, Fomete, R. Girasole, Lanzillotta
Centrocampisti: Barillà, Bevilacqua, Fofana, Macrì, Mungo, Porcino, Salandria  
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Palumbo, Ragusa, Sartore

Non convocati: Chirico, Grillo, Zenuni
Indisponibili: Gatto, Pellicanò
Squalificati: D. Girasole, Laaribi

