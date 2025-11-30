Reggina-Gela: le formazioni ufficiali. Titolare il giovane Macrì
Torna Lagonigro tra i pali, l'attaccante è Edera
30 Novembre 2025 - 13:26 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Reggina-Gela, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie D girone I:
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Lanzillotta, Adejo, R. Girasole, Porcino; Salandria, Macrì; Ragusa, Barillà, Di Grazia; Edera. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Distratto, Desiato, Mungo, Bevilacqua, Ferraro, Palumbo, Sartore, Fofana.
GELA (4-2-3-1): Minuss; Argentati, Giuliano, Sbuttoni, Marino; Cangemi, Giacomarro; Gigante, Maltese, Peri, Mbakogu. All. Misiti
A disposizione: Colace, F. Ferrigno, Tuccio, Bollino, Vincenzi, Martinenko, Teijo, M. Ferrigno, Petta.
Arbitro: Lorenzo Nencioli (Prato). Assistenti: Riccardo Targa (Padova), Dragos Alexandru Mariut (Asti).