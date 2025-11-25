Reggina: contro il Gela due assenze sicure. Le decisioni del Giudice Sportivo
L'avversario di domenica al Granillo, ha superato la Nissa in occasione dell'ultima giornata
25 Novembre 2025 - 16:15 | Redazione
Porte girevoli in casa Reggina tra calciatori che stanno andando via e quelli che arrivano. Oggi è stata ufficializzata la risoluzione consensuale con Blondett e dopo qualche ora annunciato l’arrivo di Leo Bevilacqua. Succederà qualcos’altro anche in questi giorni, intanto con certezza mister Torrisi per la sfida contro il Gela in programma domenica al Granillo, dovrà rinunciare a Laaribi e Domenico Girasole, entrambi squalificati per un turno dal Giudice Sportivo.