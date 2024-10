Reggina, Gennaro Armeno a Reggio. Maurizi riabbraccia un suo ex

Inseguito anche la scorsa estate, è pronto ad indossare la maglia amaranto a breve l’esterno sinistro Gennaro Armeno. Secondo quanto riferisce il sito alfredopedulla.com, il calciatore sarebbe in città per lo svolgimento delle visite mediche e pronto a mettersi a disposizione del tecnico Maurizi che comunque conosce il calciatore per averlo avuto alle sue dipendenze ai tempi di Ischia.

L’arrivo di Armeno, come già detto in altre pagine del nostro giornale, mette ulteriormente in evidenza la volontà della società di trovare alternative ad un Porcino ormai destinato alla partenza già da questa sessione di calciomercato.