Reggina-Genoa: non sarà record di spettatori ma la prevendita viaggia veloce

Meno uno, ormai siamo vicini all’attesissimo incontro tra la Reggina ed il Genoa che si giocherà lunedi sera al Granillo. In testa alla classifica il Frosinone ha vinto di misura contro il Perugia sfruttando uno dei pochissimi tiri in porta e tenta la fuga avendo adesso cinque punti di vantaggio proprio sui rossoblu. Per il resto si è mosso poco o nulla con tanti pareggi soprattutto tra le squadre che stazionano nella parte medio alta della graduatoria. Ed allora proveranno ad approfittarne Reggina e Genoa, ovviamente speriamo sia la squadra amaranto a prevalere perchè in caso di successo andrebbe ad agguantare proprio la compagine di Blessin al secondo posto. I tifosi saranno vicini come sempre a Menez e compagni e per il big match lo stadio presenterà un bel colpo d’occhio. Al momento sono 6500 i biglietti staccati che vanno ad unirsi ai 4130 abbonati. C’è ancora tempo fino a qualche minuto prima dell’inizio dell’incontro per aquistare il tagliando. Difficile comunque arrivare ai 15.000 presenti in occasione del derby con il Cosenza.

Leggi anche