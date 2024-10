Reggina, già deciso l’undici anti-Trapani: squadra cambiata

(m.o.) Sarà una Reggina diversa, rispetto a quella scesa in campo lunedì sera a Cosenza, ad affrontare l’ostico Trapani di Alessandro Calori. Gli amaranto, infatti, non potranno contare su Ferrani, squalificato dal giudice sportivo, e Fortunato, infortunatosi al Marulla, oltre ai degenti di lungo corso Garufi e Sciamanna. Non in perfette condizioni, poi, nemmeno Claudio Sparacello, alle prese con dei problemini alla caviglia.

Un bollettino, dunque, alquanto infelice, che costringerà Maurizi a delle variazioni in ogni reparto del campo. A partire, ovviamente, dalla difesa, priva del centrale ex Fano, fin qui molto positivo. A sostituirlo, dunque, dovrebbe essere Riccardo Gatti, leggermente avanti nel ballottaggio con Auriletto. A centrocampo, invece, si va verso una nuova maglia da titolare per Provenzano, che agirebbe da mezz’ala, mentre capitan Castiglia sarà adattato come regista basso.

In avanti, poi, acceso il ballottaggio fra Tulissi e Samb, con il senegalese che stavolta potrebbe spuntarla sull’ex Atalantino. La rifinitura odierna, comunque, schiarirà gli ultimi dubbi di Agenore Maurizi, che alle 12.30 parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia da seguire, ovviamente, su CityNow.it.