Reggina, Ginobili: ‘Anche se proviamo a isolarci al centro sportivo…’

"Mi è andata bene, per fortuna. Altrimenti dopo tante vittorie se non avessimo conquistato i tre punti..."

Il giorno dopo la vittoria contro la Vibonese, intervento di mister Ginobili a RadioVideo Touring: “Mi è andata bene, per fortuna. Altrimenti dopo tante vittorie se non avessimo conquistato i tre punti… (ride). Sapevamo che la Vibonese partiva dal basso, quindi si alzava Barillà su un uomo e Barranco su quello di destra e vi posso dire che per tutto il primo tempo lo abbiamo fatto bene. Non è facile mantenere quella intensità per tutta la partita e quindi la seconda parte siamo andati più sulla gestione e devo dire che nella parte iniziale non ci siamo riusciti benissimo rischiando qualcosina, poi abbiamo preso le giuste contromisure.

Leggi anche

L’obbligo di vincere ogni partita per continuare a inseguire, può influire psicologicamente, anzi sicuramente. A Reggio non si parla di altro tutti i giorni “se non vinciamo questa, il campionato è finito…“. Anche se uno cerca di chiudersi all’interno del centro sportivo, vi assicuro non è semplice per i calciatori. Qui si vive il calcio con grandissima passione”.