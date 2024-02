LFA Reggio-Gioiese: il Ds Campolo su Cozza, il patron Ballarino e il sogno

"Per me non sarà una partita come le altre. Cozza il più forte dell'era Foti". Il dirigente annuncia il numero dei tifosi viola al Granillo

Accende la sfida di domenica al Granillo tra la LFA Reggio Calabria il Ds della squadra viola Paolo Campolo. Il suo pensiero sulla Gioiese, la squadra amaranto e il sogno. Le sue dichiarazioni a Gazzetta del Sud: “Per me non sarà una partita come le altre e non vedo l’ora che arrivi, sono già emozionato. I colori amaranto fanno parte della mia vita e la fede rimane quella. Adesso grazie alla fiducia accordatami dal presidente Filippo Martino ho deciso di intraprendere un nuovo percorso. Con Ciccio Cozza ci conosciamo da una vita e mi ha confidato che proverà forti sensazioni nel rientrare al Granillo. E’ il suo stadio che in più occasioni lo ha visto protagonista. Per me è stato il più forte giocatore dell’era Foti. Sarà dura e ne siamo consapevoli, il nostro obiettivo è mantenere la categoria anche se il percorso rimane in salita. La Reggina è forte e dalla sua avrà il pubblico. A proposito, saranno presenti circa 200 nostri sostenitori e mi auguro sia una festa perchè scendere in campo al Granillo non capita ogni giorno. Spero non tremino le gambe ai nostri ragazzi“.

Il pensiero su Ballarino e il mercato