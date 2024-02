LFA Reggio-Gioiese: mister Trocini se la gioca con due calciatori in più

Dopo la sosta torna il campionato. Nel girone I della serie D il Trapani sembra ormai imprendibile e lanciatissimo verso la promozione in C. Dietro ci proverà ancora il Siracusa anche se il distacco e lo strapotere della capolista appaiono come elementi difficili da poter ribaltare. La LFA Reggio Calabria giocherà il suo finale di campionato con l’obiettivo di mantenere la quarta posizione in classifica che si tradurrebbe in qualificazione alla post season. Una piccola soddisfazione e nulla più al momento, nel contesto di una stagione che ha estromesso gli amaranto quasi da subito dalla lotta al vertice e tenuto conto che le speranze di un eventuale ripescaggio, oggi sono ridotte al minimo.

Il match con la Gioiese, fino a qualche settimana addietro, dal risultato scontato e senza interessi particolari, nel giro di poco si è trasformato in una gara tutta da seguire. I valori della compagine viola sono totalmente differenti da quel gruppo di giovanissimi calciatori ripetutamente sconfitti e anche pesantemente nel corso della stagione, dopo che la società per problemi economici aveva deciso di completare il campionato, mandando via quasi completamente l’organico costruito l’estate scorsa. Adesso a Gioia Tauro c’è una proprietà nuova e ambiziosa. Il presidente Filippo Martino ha più volte ribadito progetto e obiettivi, rivoluzionato la rosa con l’arrivo di tantissimi calciatori stranieri e completato l’opera con l’assunzione alla guida tecnica di Francesco Cozza. Per lui sarà la prima al Granillo da allenatore avversario, lo aveva già fatto da giocatore.

Mister Trocini, invece, spera di ritrovare il gruppo lasciato in quel secondo tempo di Licata con una squadra a tratti spumeggiante, brillante nel gioco e capace di ribaltare l’avversario dopo essere stata sotto di due reti nella prima parte. Finalmente e per la prima volta ci sarà l’imbarazzo nella scelta dell’undici da mandare in campo. Tranne novità dell’ultimo momento, l’infermeria si è completamente svuotata e si potrà disporre anche dei due attaccanti Rosseti e Renelus. Molto più pronto il primo del secondo, tanto da far pensare a un impiego immediato nell’undici iniziale.