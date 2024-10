Reggina, giornata decisiva per il difensore. Nome a sorpresa per l’attacco

Saranno ore frenetiche queste ultime che porteranno alla conclusione della seconda tranche di calciomercato. Si proverà a chiudere il cerchio sulle tante trattative avviate con la consapevolezza che non tutte potranno andare a buon fine.

La Reggina ha operato con discreto anticipo e la grande mole di lavoro è riuscita a svolgerla secondo quelli che erano gli intendimenti, rimane certamente ancora qualche altro movimento da portare a termine, ma senza particolari assilli.

E’ ormai risaputo che il coordinatore dell’area tecnica Basile punta al completamento dell’organico al quale oggi mancherebbero due elementi, individuabili in difensore centrale mancino e attaccante. Per il primo ruolo due i prospetti sui quali ci si è concentrati, il ritorno a Dario Polverini del Pisa e l’idea di scambio con la Casertana facendo arrivare Reggio Calabria Mario Finizio e proponendo Mezavilla.

Per il reparto offensivo le difficoltà sono maggiori. Secondo quanto riferiscono i colleghi di TuttoC, un nome a sorpresa è venuto fuori in queste ultime ore e sarebbe quello di Pietro Tripoli, classe 87 attualmente in forza alla Cavese, squadra militante nel campionato di serie D. Un esterno d’attacco da unire alla batteria amaranto già composta da Bianchimano, Sparacello, Tulissi e l’infortunato Sciamanna.