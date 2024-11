Reggina: Giraudo a tutto campo. Un desiderio e poi gli elogi ad Inzaghi

E’ tornato titolare dopo un lungo periodo, considerato che davanti a Giraudo c’è Gianluca Di Chiara e non è semplice riuscire a togliere la titolarità ad un giocatore forte come l’esterno ex Perugia. Ma nella partita più importante di questo avvio di stagione, assolutamente a sorpresa, mister Inzaghi ha deciso di impiegarlo nuovamente ed il giovane ha risposto con una prestazione assolutamente di livello. Parla di ambizioni e del momento attuale della Reggina Federico Giraudo ai microfoni di Calciomercato.com:

Sensazioni, ambizioni e quel gol…

“E’ stata una bella sensazione, soprattutto in una delle partite più importanti della stagione, Avevo un pò di tensione perché ci giocavamo tanto. Da parte dell’allenatore è stato un grande attestato di stima. La posizione in classifica? Speciale, soprattutto dopo che l’anno scorso abbiamo rischiato di sparire. Metterei subito la firma per finire la stagione oggi, ma la Serie B è lunga e complicata: la parola chiave in questo campionato è continuità”.

Obiettivi personali e Inzaghi