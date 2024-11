Reggina: mano pesantissima del Giudice Sportivo con Forciniti

Costerà carissimo il gesto di protesta del giovane Forciniti in quel parapiglia finale nel corso di una partita correttisima con il Sambiase. Il giocatore si è inserito in una discussione per un pallone allontanato e su segnalazione del collaboratore di linea, il direttore di gara ha estratto il cartellino rosso.

Mano pesante del Giudice Sportivo che squalifica Forciniti per quattro giornate “per avere spintonato diversi calciatori avversari e colpito uno di essi con uno schiaffo al volto“.