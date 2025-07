Reggina: il saluto di Giuliodori, tra i migliori della passata stagione

Un rendimento strepitoso il suo, una straordinaria capacità di adattamento ad un campionato difficile come quello di serie D e l’interpretazione dello stesso come se si trattasse di un Over tra i più esperti. Parliamo invece del giovane Giuliodori, duttile calciatore argentino, tra i grandi protagonisti della scorsa stagione che, purtroppo, avendo perso lo status di Under e rischiando di non trovare più spazio in squadra, ha deciso di andare via, alla ricerca di una nuova esperienza. Una perdita pesante per mister Trocini ma comunque inevitabile:

Il saluto di Giuliodori

“È arrivato il momento di dire grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato a crescere, alla società che mi ha dato l’opportunità in questo grande anno, non abbiamo raggiunto l’obiettivo, ma è stato dato il massimo in ogni allenamento e partita, ringrazio le persone di questa città che ha fatto il tifo per tutta la squadra durante tutto l’anno! È stato un piacere Reggio”.