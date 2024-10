Reggina, gli investitori ci sono. I Praticò disposti a cedere

L’indiscrezione lanciata da City Now la scorsa settimana riguardo l’incontro avuto tra il sindaco Falcomatà ed il presidente della Reggina Mimmo Praticò, trova una serie di conferme anche per quel che concerne gli argomenti trattati. Oltre alla questione S. Agata, è stata la possibile cessione della società ad investitori esteri che da qualche mese hanno lanciato segnali di interesse il punto centrale della chiacchierata.

L’approfondimento di oggi è del collega Cristofaro Zuccalà su Gazzetta del Sud, il quale conferma oltre che il reale interesse verso la società amaranto, anche i contatti avuti tra il primo cittadino ed il massimo dirigente. Esiste un patto di riservatezza e per tale motivo in questo momento non è possibile conoscere il nome del gruppo che da tempo ha chiesto ai suoi intermediari di raccogliere notizie ed elementi riguardanti la società.

Giuseppe Falcomatà è la figura che funge da garante per un percorso di trasparenza e legalità, pur non entrando ovviamente nel merito della trattativa e già dal primo confronto con Mimmo Praticò, avrebbe trovato disponibilità a cedere.

Dopo una approfondita analisi sui bilanci, patrimonio tecnico e strutturale, robustezza della società, ci sarà il via alla trattativa che pare si abbia l’intenzione di chiudere, in positivo o negativo, comunque entro la fine di questo campionato.

Naturale che il mantenimento della categoria rappresenterebbe elemento essenziale per qualunque tipo di discorso da avviare.