Reggina, Granillo: con il Siracusa è stato record stagionale. Il podio

Così come era prevedibile, il big match con il Siracusa ha fatto registrare il più alto numero di presenze in questa stagione al Granillo. Sono stati 7.500 gli spettatori e sarebbero stati anche di più nel caso in cui ci fosse stata la disponibilità totale dei settori. Dati che hanno più che raddoppiato quelli precedenti a partire dall’esordio casalingo contro la Scafatese e il match con il Sambiase dove erano presenti anche 600 tifosi ospiti.

La classifica delle presenze

REGGINA-SIRACUSA – spettatori: 7499 di cui 600 ospiti.

REGGINA-SAMBIASE – spettatori: 3669 di cui 590 ospiti.

REGGINA-SCAFATESE – spettatori: 3545 di cui 2239 abbonati, 184 ospiti.