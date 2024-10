Reggina: le dichiarazioni di Guarascio su Braglia lo allontanano da Reggio

Piero Braglia in cima ai pensieri della Reggina, ma con le difficoltà di poterci arrivare, visto che comunque il tecnico nella scelta darà priorità al Cosenza qualora combaciassero programmi ed idee. In più la stima che nutre il massimo dirigente rossoblu Guarascio verso l’allenatore e quelle dichiarazioni rilasciate in occasione del premio squadra rivelazione andato in onda tv su Sportitalia: “Davvero felici di questo riconoscimento. Voglio dedicare il premio al nostro allenatore che oltre ad aver attraversato un momento delicato è stato l’artefice di questo percorso…Con mister Braglia c’è l’accordo totale sul rinnovo del contratto, manca solo la firma”.

