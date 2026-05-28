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Reggina, il saluto di Guida: ‘Non è andata come volevamo, come tutti sognavamo’

"Giocare per la Reggina è un onore, un privilegio che non tutti hanno la fortuna di avere"

28 Maggio 2026 - 08:46 | Redazione

Angelo Guida attaccante Reggina

Arrivato a campionato in corso per rinforzare l’attacco amaranto, Angelo Guida non ha inciso per come tutti speravano, lui compreso. A conclusione di una stagione deludente per tutti, il calciatore attraverso un post ha ringraziato e salutato: “Popolo amaranto è stato un onore indossare questa maglia e giocare in questo stadio. Non è andata come volevamo, come tutti sognavamo e abbiamo sognato ad un certo punto. Non avervi reso contenti e fieri è il rammarico più grande. I tifosi che mi hanno conosciuto sanno quanto ci tenevo e quanto avrei voluto dare di più e chi mi è stato vicino sa quanto ho sofferto. È stato un anno particolare che mi ha dato tanto e tolto tanto, soprattutto, in tanti momenti ma mi ha reso consapevole della mia forza mentale e delle spalle larghe che avrò da questo momento. Ringrazio ogni singola persona di questo percorso e ogni singola persona che ho conosciuto, spero vi abbia lasciato un bel ricordo di ciò che sono. Ringrazio tutti i miei compagni e chi lavora dietro le quinte, che meritavano un finale migliore. Giocare per la Reggina è un onore, un privilegio che non tutti hanno la fortuna di avere. Grazie Reggio”.

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RegginaReggio Calabria Calcio

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