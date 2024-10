Reggina, Iiriti: ‘Baclet? Ci siamo e non è finita qui…’

Entusiasmo, grandissima partecipazione, tante domande, altrettante le risposte nelle lunga conferenza stampa di presentazione del nuovo presidente Gallo. Ne abbiamo parlato in altre pagine del nostro giornale.

Leggi anche

Leggi anche

A margine, invece, del’incontro, qualche battuta scambiata con il DG Iiriti, così come riporta il quotidiano Gazzetta del Sud: “Baclet?. Ci siamo, presto daremo l’ufficialità. Il presidente Gallo è ambizioso e intende riportare la Reggina in alto. Abbiamo riacceso l’entusiasmo in città lanciando la nuova campagna abbonamenti e la risposta è stata incredibile. Ma non è finita qui. Subito dopo la partita con la Viterbese i nostri tifosi avranno la possibilità di sottoscrivere le tessere per le restanti partite casalinghe.

Il Granillo dovrà tornare a riempirsi come in passato, ci auguriamo nel giro di qualche anno di raggiungere la serie A. Vogliamo bissare il risultato di Bisceglie ed abbiamo i mezzi per fare risultato pieno, siamo più forti rispetto alla formazione laziale”.