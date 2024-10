Reggina, il Dg Iiriti sulla società, il calciomercato e il manto erboso del Granillo

Ampia intervista rilasciata dal DG Iiriti a Gazzetta del Sud e tanti gli argomenti toccati. Di seguito i passaggi più importanti: “La situazione si sta lentamente normalizzando. Mancano ancora sei o sette calciatori che si dovranno negativizzare, tutti gli altri saranno a disposizione di Toscano già da sabato. Ipotizzare un rinvio generale avrebbe significato spostare il problema, a livello fisico però per noi sarebbe stato meglio”.

“In questo mese mi sono occupato di sistemare questioni amministrative ed organizzative e sono soddisfatto del lavoro svolto fino al momento. Tante cose sono state già risolte. Come tutte le società sportive e non solo in questo periodo segnato dall’emergenza ci sono delle situazioni da sistemare, ma la situazione non è tragica come qualcuno vuole descriverla. Fosse per me resterei a vita alla Reggina e comunque penso che il sottoscritto con il presidente Gallo resteremo a lungo alla Reggina“.