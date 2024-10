Calciomercato: due gare da titolare, due vittorie. Il Cagliari, la Reggina e Altare

La Reggina ha contattato il Cagliari almeno un mese addietro, chiedendo la disponibilità al trasferimento del giovane difensore Altare. Dalla società isolata ha ottenuto l’ok, stesso discorso da parte del calciatore, voglioso di giocare. Una opportunità, quest’ultima, che si è creata proprio a Cagliari in occasione delle ultime due giornate di campionato per una serie di coincidenze che hanno portato fuori dalla disponibilità di mister Mazzarri tutti insieme i vari Godin, Goldaniga e Ceppitelli.

Il Cagliari ci ripensa? La Reggina spera di no

E’ stata proprio la situazione di emergenza a consegnare al giovane Altare la possibilità di scendere in campo in occasione della trasferta di Genova contro la Sampdoria e la gara successiva con il Bologna. Risultato? Due vittorie del Cagliari e soprattutto due ottime prestazioni del difensore che in qualche modo potrebbero modificare le operazioni in uscita dei rossoblu e quindi far decidere lo stesso allenatore di trattenerlo. La Reggina attende fiduciosa per i precedenti accordi presi, ma allo stesso tempo leggermente preoccupata che l’affare alla fine possa saltare. Guardando in modo particolare la partita disputata da Altare contro il Bologna, ci si rende conto che in serie B il difensore ci starebbe alla grande.