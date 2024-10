Reggina: il presidente Gallo insoddisfatto della classifica. Un passaggio sul calciomercato

“Intervenire con la presenza di gente pluridecorata come il presidente Foti, il ds Taibi e mister Toscano, mi verrebbe da chiudere ed ascoltare solamente ma molto volentieri. L’essere chiamato presidente davanti a Lillo Foti è ‘blasfemo’. Mi unisco ovviamente agli auguri per questa gloriosa società”. Il presidente Luca Gallo in collegamento telefonico nel corso della trasmissione “Vai Reggina”. Poi un passaggio sul calciomercato:

“Miglioreremo questo organico”

“Sono sincero, non sono particolarmente contento del nostro girone di andata e spero che con la ripresa del campionato, ci si possa togliere qualche soddisfazione. Anche l’arrivo di Mimmo Toscano spero possa farci risalire in classifica, faremo qualche intervento sul mercato puntando a migliorare il parco calciatori. Il mercato di gennaio è sempre particolare, fare le squdre in questo periodo, pensare di farle è sbagliato, quell’errore da me commesso appena diventai presidente della Reggina. Si possono puntellare, migliorare, ma non rifarle completamente a gennaio”.

