Reggina, convocati e probabile XI anti-Siracusa: in tre pronti al rientro

Dopo il successo di giovedì sera contro la Casertana, la Reggina di Agenore Maurizi si prepara a tornare in campo. Domani sera, infatti, gli amaranto renderanno visita al Siracusa, nel posticipo della 32^ giornata del girone C di Serie C. In trasferta, il club dello Stretto non vince dal 30 dicembre (0-1 a Catanzaro) ed un successo in terra aretusea potrebbe proiettare Laezza e compagni ben distante dalla zona pericolo.

LE ULTIME – Tornano a disposizione del trainer di Colleferro sia La Camera che Condemi, dopo aver scontato le rispettive squalifiche, a differenza di Castiglia e Garufi. Potrebbe arrivare uno spezzone a gara in corso per Jacopo Sciamanna, scaldatosi ma non entrato, anche in virtù dell’andamento della gara, giovedì sera contro la Casertana.

Questo, comunque, l’elenco dei ventitré convocati del sodalizio dello Stretto:

Armeno, Auriletto, Bezziccheri, Bianchimano, Condemi, Cucchietti, Ferrani, Fortunato, Franchi, Gatti, Giuffrida, Hadziosmanovic, La Camera, Laezza, Licastro, Marino, Mezavilla, Pasqualoni, Provenzano, Sciamanna, Sparacello, Tulissi, Turrin

PROBABILE FORMAZIONE – Maurizi potrebbe variare tre pedine rispetto all’undici che ha iniziato la sfida contro la Casertana giovedì sera. Verso una maglia da titolare, infatti, sia Marino che Tulissi, oltre al rientrante La Camera, di cui il tecnico ha sottolineato l’importanza. A farne le spese dovrebbero essere Giuffrida, Sparacello e Provenzano. Davanti a Cucchietti confermata la linea difensiva composta da Pasqualoni, Ferrani e Laezza, al pari di Hadziosmanovic e Armeno sulle fasce. Unica variazione potrebbe esser rappresentata dall’utilizzo dell’ex Catanzaro come quinto di centrocampo, con Auriletto al suo posto nel pacchetto arretrato ed il laterale montenegrino classe ’98 in panchina.

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Pasqualoni, Ferrani, Laezza; Hadziosmanovic, Marino, La Camera, Mezavilla, Armeno; Bianchimano, Tulissi. ALLENATORE: Agenore Maurizi.

BALLOTTAGGI: Pasqualoni-Auriletto 70%-30%, Hadziosmanovic-Pasqualoni 70%-30%, La Camera-Marino-Giuffrida 40%-40%-20%

INDISPONIBILI: Castiglia (problema al ginocchio, rientro indefinito), Garufi (rottura legamento crociato, stagione finita)

SQUALIFICATI: Nessuno