Reggina: Ilari smentito ed attaccato anche da Bandecchi

Ad ogni intervento di Manuele Ilari, arriva puntualmente una smentita quando gli va bene, altrimenti si aggiungono anche gli insulti. L’ultima in ordine di tempo è quella dell’ex presidente della Ternana Stefano Bandecchi, oggi sindaco di Terni. I passaggi che hanno visto i due protagonisti di un botta e risposta. Ha iniziato Bandecchi: “Non può permettersi di prendere la Reggina, si è fatto mettere in mezzo poveraccio. Non è colpa sua, è un malato di calcio, è una persona buona ma non può avere la Reggina. Siete purtroppo nella merda e lo dico da simpatizzante“.

La risposta di Manuele Ilari: “Forse ho capito perchè Bandecchi può avercela con me, perchè ho scartato la Ternana. Quando lui di domenica sera mi fa chiamare dal suo braccio destro e mi fa incontrare dentro il suo studio, facendomi dire: “Deve vendere ed il presidente vuole assolutamente che la prenda te”, io dico di no ed è per questo forse che lui adesso ce l’ha con me“.

La contro risposta di Bandecchi: “Lei non ha comprato a suo tempo la Ternana perchè non aveva i soldi per pagarla, per mantenerla ed io non l’ho venduta, nonostante sia stato lei a chiamare il mio braccio destro, di domenica, per acquistare la Ternana. Io ho detto no perchè non se la può permettere e non la può mantenere, la farebbe fallire dopo due minuti. Lei fa parte del club dei coglioni, è questo il problema. Ma uno intelligente ci capita prima o poi accanto a noi?. Adesso mi quereli”.