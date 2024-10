Reggina, novità anche per gli abbonati sulla promozione “Duecuorielareggina”?

“Duecuorielareggina” è la nuova iniziativa della società società amaranto, che ha come obiettivo quello di portare quanta più gente possibile allo stadio, in una giornata diversa dalle altre. Turno infrasettimanale che, per il posticipo di lunedi con il Siracusa, diventa un match da giocarsi proprio il giorno di S. Valentino.

E per chi ha come unico amore la Reggina, questo non rappresenta certamente un problema, per le coppie che da tempo invece avevano programmato una serata con cenetta a due a lume di candela, si sta cercando di stimolarli con questa interessante promozione.

Da quello che trapela, proprio in virtù di una forte sensibilità dimostrata dalla società riguardo l’attenzione che presta alle esigenze dei tifosi, la promozione probabilmente verrà estesa anche agli abbonati che così, avranno la possibilità di omaggiare le proprie moglie/fidanzate di un biglietto di ingresso e festeggiare il proprio S. Valentino al Granillo.