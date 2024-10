Reggina: serve il tris ad ottobre e sperare che Scafatese e Siracusa rallentino

Non è più possibile sbagliare. Lo sanno bene Pergolizzi e i giocatori

Sei punti di distacco dalla Scafatese, cinque dal Siracusa, quattro sono invece le lunghezze dalla Vibonese che oggi, però, non viene considerata come una delle favorite per la vittoria finale.

La Reggina ha l’obbligo di cambiare registro, lo deve ai suoi tifosi, lo impone la classifica altrimenti quello che in tanti ipotizzano, e cioè che la stagione rischia di essere già chiusa solo dopo sei giornate, rischia di diventare una realtà.

Sprecato il bonus Acireale che avrebbe potuto smorzare l’amarezza della sconfitta subìta a Siracusa e consentire un avicinamento a chi sta davanti, non c’è alcun dubbio che nelle prossime tre gare nove dovranno essere i punti da conquistare a partire dalla gara di domenica con il Licata, proseguendo poi con l’infrasettimana a Enna e chiudendo il mese di ottobre al Granillo con il Paternò.