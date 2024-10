Reggina, incontro Gallo-Taibi. Il DS a rapporto dal presidente?

Momento di difficoltà, l’importante è non farne drammi. Massimo Taibi è uomo di calcio e conosce questo mondo in tutte le sue sfaccettature. Non parla da qualche settimana, dal dopo Francavilla-Reggina, perchè è stata la società ad imporre il silenzio. Chi critica le scelte del direttore di oggi, dovrebbe valutarlo in maniera più approfondita per quanto fatto dall’inizio di questa stagione, quando con pochissimo budget a disposizione ed in mezzo a mille difficoltà, aveva compiuto insieme a tecnico e squadra quasi un miracolo sportivo.

La nuova proprietà ha chiesto di più, alzando di moltissimo le ambizioni e mettendogli a disposizione un buon portafogli. non avrà grandi esperienza da DS ma, ripetiamo, lui è uomo di campo e sa bene quali possano essere le conseguenze di radicali cambiamenti a metà stagione, perchè quello di gennaio non è stato un mercato di riparazione, ma quasi una rivoluzione. Ed allora per inquadrare il tutto, allenatore nuovo compreso, ci vorrà tempo e pazienza, anche se il percorso delle ultime settimane ha evidenziato una mancanza di crescita sotto tutti gli aspetti e forse la preoccupazione maggiore nasce da questo. Ma, allo stesso tempo, c’è la convinzione che presto vi sarà la risalita, perchè la qualità di questo organico quasi lo impone.

L’arrivo della penalizzazione ha accentuato le difficoltà, ma i play off rimangono comunque alla portata. Probabilmente tutto questo ha riferito lo stesso Taibi al presidente Gallo nell’incontro che si è avuto nella capitale, forse voluto dallo stesso direttore. Fermo restando che Reggina-Rende, rimane comunque banco di prova importante per tutti.

