Reggina-Rende, #tuttialgranillo! Prezzi popolari in tutti i settori

#tuttialgranillo! In occasione della gara tra Reggina e Rende prevista per lunedì 4 marzo alle 20.45, la Reggina apre le porte dello Stadio “Oreste Granillo” permettendo agli under 18 e Over 70 di accedere gratuitamente in Tribuna Est.

Tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa, dovranno recarsi presso la biglietteria della Reggina muniti di documento d’identità per il ritiro del tagliando di accesso allo stadio. Per gli under 14 il biglietto omaggio sarà rilasciato solo ed esclusivamente se accompagnato dall’acquisto di un biglietto adulto.

Per l’occasione il Club ha pensato a tutti i tifosi adottando dei prezzi popolari:

Curva Sud € 5

Tribuna Est € 7

Tribuna Ovest € 10

PIU’ DIRITTI DI PREVENDITA PARI AL 10% DEL COSTO DEL TAGLIANDO A PARTIRE DA € 1.50

Per l’acquisto del biglietto è obbligatorio esibire il documento d’identità a cui va intestato il tagliando. Non sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso allo Stadio in Tribuna Sostenitori.