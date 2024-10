Reggina, guardare con attenzione la classifica per capire meglio la situazione play off

Pur consapevoli che la penalizzazione sarebbe arrivata, vedere la Reggina crollare dal settimo al tredicesimo posto è stato un bel colpo. Con la speranza che almeno due di questi otto punti totali inflitti possano essere recuperati, intanto bisogna fare i conti con il momento difficile della squadra e l’affannosa rincorsa ai play off. Altro che quinto posto, ci si batta intanto per un posto tra le prime dieci, qualunque esso sia, in corsa ci sono diverse squadre, la concorrenza è agguerrita e poi va guardata con particolare attenzione soprattutto la situazione delle compagini che ci stanno più vicino.

In questo momento la Reggina si trova a due punti dal decimo posto occupato dalla V. Francavilla (33 punti), ma per una più completa visione della situazione, è opportuno leggere anche il numero di gare giocate. Gli amaranto sono a 27 partite e dovranno ancora osservare il turno di riposo, diversamente dalla Viterbese (32 punti) che ha giocato esattamente 5 partite in meno o la Cavese (32 punti) con 25 partite disputate o la stessa V. Francavilla sempre con 25 gare.

Insomma, traguardo play off assolutamente alla portata, per le distanze che ci sono e per la qualità dell’organico amaranto, ma non così semplice o scontato come poteva sembrare fino a qualche settimana addietro.

CLASSIFICA e partite giocate

Juve Stabia 61 (-1) (26)

Trapani 55 (-1) (27)

Catanzaro 51 (25)

Catania 50 (26)

Casertana 39 (26)

Monopoli 38 (-2) (26)

Vibonese 36 (27)

Potenza, 35 (25)

Rende 35 (-1) (27)

V. Francavilla 33 (25)

Cavese, 32 (25)

Viterbese 32 (22)

Reggina 31 (-8) (27)

Sicula Leonzio 31 (26)

Siracusa 25 (-1) (26)

Bisceglie 23 (27)

Rieti 22 (-2) (25)

Paganese 10 (26)

Matera escluso dal campionato

