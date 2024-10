Reggina: incontro tra Felice Saladini ed i due sindaci f.f. Brunetti e Versace

E’ rimasto a Reggio per qualche giorno il nuovo proprietario della Reggina Felice Saladini. Tra i tanti impegni è riuscito ad incastrare anche la doverosa visita istituzionale presso Palazzo S. Giorgio, così come riporta il quotidiano Gazzetta del Sud: “Gesto di grande attenzione da parte del nuovo proprietario della Reggina Felice Saladini, recatosi a Palazzo S. Giorgio per un primo incontro informale con i due sindaci f.f. della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria Carmelo Versace e Paolo Brunetti, alla presenza del consigliere delegato allo sport Giovanni Latella. Una visita conoscitiva preludio, probabilmente, ad un nuovo incontro istituzionale in cui verranno approfondite le diverse tematiche da affrontare in sinergia“.

Non è escluso che nel confronto si sia discusso anche di strutture quindi Granillo e centro sportivo S. Agata.